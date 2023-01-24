В Сургуте дума единогласно и без обсуждений повысила чиновникам оклады

Дума Сургута единогласно утвердила повышение окладов чиновникам, передает корреспондент Накануне.RU.

Вопрос о размере должностного оклада был рассмотрен 23 января, на пятом, внеочередном заседании думы. Всего вопросов в повестке было три. Первый - положение о порядке выплат чиновникам, второй - о размере должностного оклада, третий - о признании утратившим силу решений думы города, которые ранее регулировали порядок выплат чиновникам.

Все вопросы повестки были единогласно поддержаны.

Каких-либо выступлений или вопросов от депутатов не было. Впрочем, дума Сургута ведет подобный формат на протяжении нескольких лет, еще со времен председательства спикера думы Надежды Краснояровой: все вопросы обсуждаются кулуарно, на закрытых от общественности мероприятиях, заседаниях комитетов и комиссий. Во время самого заседания идет трансляция, однако особого смысла в ней нет - вопросы принимаются быстро, молча и без каких-либо обсуждений на публику. Заседания думы редко длятся более чем полчаса. При новом председателе думы, ситуация не изменилась. Внеочередное заседание думы длилось всего шесть минут.

"Увеличены размеры должностного оклада. Размеры денежного содержания муниципальных служащих сформированы в пределах норматива формирования расходов на оплату труда муниципальных служащих, установленного постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 23.08.2019 № 278-п "О нормативах формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре", - говорится в пояснительной записке к проекту о размере окладов.

Издание faktologia.ru со ссылкой на одного из депутатов думы Сургута, сообщает, что окладная часть зарплат госслужащих выросла более чем в два раза. Также был скорректирован размер премий и иных денежных выплат.

"Некоторые премии исключаются. Это ежемесячная персональная выплата за сложность, напряженность и высокие достижения в работе, ежемесячное денежное поощрение, денежное поощрение по результатам работы за квартал (год). Но за счет увеличения должностных окладов и других денежных, в том числ новых, выплат эти изменения не снижают уровень денежного содержания лиц, замещающих должности муниципальной службы, достигнутый в 2022 году. Напротив, принятые решения позволят в моменте существенно повысить доходы муниципальных служащих", – сообщает издание.

Так, должностной оклад первого заместителя главы города увеличивается с 16 813 руб. до 34 602 руб., заместителя главы – с 15 886 руб. до 32 687 руб., заместителя главы – директора департамента – с 15 252 руб. до 32 687 руб., управляющего делами администрации города – с 12 487 руб. до 25 586 руб., руководителя аппарата думы – с 10 133 руб. до 21 226 руб., директора департамента администрации, директора департамента администрации – главного архитектора – с 10 394 руб. до 21 226 руб., председателя комитета администрации – с 10 393 руб. до 21 226 руб., начальника управления администрации города – с 10 394 руб. до 19 149 руб., начальника управления аппарата думы – с 9 349 руб. до 19 050 руб., заместителя директора департамента администрации – с 9 913 руб. до 19 434 руб., пресс-секретаря председателя думы – с 8 653 руб. до 19 298 руб., помощников, советников, консультантов главы и председателя думы – с 9 153 до 19 434 руб. и так далее.

Вводится новая ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия муниципальной службы – для руководителей она будет составлять от 130 до 180% от должностного оклада, для младшей группы – от 30 до 60%. При этом оговаривается, что максимальный размер этой ежемесячной надбавки может составить для высшей группы – 320% от должностного оклада; для главной группы – 230% от должностного оклада; для ведущей группы – 170% от должностного оклада.

Такая надбавка в том числе будет выплачиваться при выполнении представительских, консультационных, экспертных, организационных функций, связанных с присутствием на городских мероприятиях, публичных слушаниях и иных формах участия населения в решении вопросов местного значения в выходные, праздничные дни, в вечернее или иное нерабочее время.

Помимо премий и надбавок появляется такое понятие как "денежное поощрение", которое может выплачиваться ежемесячно "за качественное, своевременное выполнение должностных обязанностей и планов". Максимальный показатель для группы "руководители" – 1,4 должностного оклада и 0,7 оклада для младшей группы.

Сохранена премия за выполнение особо важных и сложных задач. Поясняется, что она предусмотрена за "своевременное, качественное и полное выполнение особо важных, сложных работ, разработку муниципальных правовых актов, в том числе программ, методик и других документов, имеющих особую сложность в результате применения которых получен экономический эффект или иные положительные результаты для улучшения социально-экономического положения муниципального образования". Ее размеры и периодичность не лимитированы, лишь оговаривается, что она "устанавливается в абсолютных величинах или в процентах от должностного оклада с применением районного коэффициента и процентной надбавки за работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, установленных на дату издания муниципального правового акта".

Кроме того, появляется еще и такая выплата – "Премия в том числе за выполнение особо важных и сложных заданий", которая будет выплачиваться по результатам работы за год. Ее величина также не установлена.

Сохранена премия по результатам работы за год. Критерий ее выплаты – отсутствие у муниципального служащего дисциплинарного взыскания на последнюю календарную дату отчётного года. Интересно, что премия по результатам работы за 2023 год устанавливается с учетом коэффициента и процентной надбавки за работу в районах Крайнего Севера в размере до одного должностного оклада, а за 2024 и последующие годы – в размере до 4,5 должностных окладов.

Сохраняется и единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска – в течение 2023 года выплачивается в размере восьми ежемесячных должностных окладов (с применением коэффициента и процентной надбавки за работу в районах Крайнего Севера), а в 2024 году и в последующие годы –в размере 4,5 должностных окладов. Почему такая разница – власти также не поясняют.

Изменения начнут действие с 1 января 2023 года, а для покрытия дополнительных расходов на эти цели будут использоваться остатки средств местного бюджета, сложившиеся на начало 2023 финансового года.

Ранее оклады чиновникам повысила также дума Нижневартовска.