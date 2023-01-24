Суд продлил арест Митволя еще на два месяца

Суд в Красноярске продлил срок содержания под стражей бывшего замглавы Росприроднадзора Олега Митволя.

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"Центральный районный суд Красноярска 24 января продлил меру пресечения в виде содержания под стражей Олегу Митволю до 24 марта 2023 г. включительно", - сообщает объединенная пресс-служба судов Красноярского края.

Митволь является фигурантом уголовного дела о хищении 900 млн руб. на проекте строительства метро в Красноярске. В июне его задержали в столичном аэропорту "Внуково" при попытке покинуть Россию. Позже стало известно, что Митволь готов добровольно возместить причиненный ущерб, за него поручились два депутата Госдумы.