Челябинский депутат Госдумы Колесников решил продолжить службу в зоне СВО

Депутат Госдумы от Челябинской области Олег Колесников, который участвует в СВО, согласовал продление контракта.

Парламентарий встретился с секретарем генсовета "Единой России" Андреем Турчаком. Они обсудили события в зоне СВО и ход Запорожского наступления.

"Согласовал продление контракта – считаю, что работы ещё очень много, и собираться домой пока рано", - написал депутат на своей странице в соцсети.

Ранее принял решение продлить контракт депутат Госдумы от Челябинской области Олег Голиков.