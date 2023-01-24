Челябинский депутат Госдумы Колесников решил продолжить службу в зоне СВО
Депутат Госдумы от Челябинской области Олег Колесников, который участвует в СВО, согласовал продление контракта.
Парламентарий встретился с секретарем генсовета "Единой России" Андреем Турчаком. Они обсудили события в зоне СВО и ход Запорожского наступления.
"Согласовал продление контракта – считаю, что работы ещё очень много, и собираться домой пока рано", - написал депутат на своей странице в соцсети.
Ранее принял решение продлить контракт депутат Госдумы от Челябинской области Олег Голиков.