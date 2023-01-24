В Екатеринбурге идет строительство первой школы в рамках ГЧП

В Верх-Исетском районе Екатеринбурга идет строительство нового здания школы №41.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе компании "Атомстройкомплекс", школу возводят на месте ранее снесенного аварийного здания. Уже выполнено устройство фундамента, сейчас идет заливка монолитных конструкций первого этажа. Застройщик будет отвечать и за содержание здания и всех инженерных систем первые семь лет – таковы условия трехстороннего концессионного соглашения, согласно которому реализуется проект.

Школа №41 стала первой в Екатеринбурге, которую возводят в рамках государственно-частного партнерства. "Атомстройкомплекс" ведет строительство на кредитные средства банка и обязуется управлять зданием, пока затраты не будут возмещены из бюджета.

"Преимущество такого подхода в том, что строительством и управлением объекта будет заниматься одна компания, а значит, она будет обладать всей информацией о специфике примененных в проекте инженерных решений и сможет реализовать их работу на высоком уровне и в полном объеме. Но самое главное, благодаря ГЧП мы получаем возможность строить сегодня по сегодняшним ценам, а возвращать их бюджет будет позже, когда стоимость аналогичного проекта будет выше. Таким образом, объединяя усилия, мы способны ускорить появление нужной горожанам инфраструктуры", - рассказал глава компании "Атомстройкомплекс", заслуженный строитель РФ Валерий Ананьев.

Первая очередь школы №41 представляет собой здание из нескольких блоков, этажностью до четырех этажей и площадью более 20 тысяч кв. метров. Оно рассчитано на 925 учеников и оснащено по самым современным стандартам. В школе появится трансформируемый актовый зал с амфитеатром, четыре спортивных зала, большая спортивная площадка на улице – с мини-футбольным полем, кортом и баскетбольной площадкой.

"Атомстройкомплекс" является постоянным подрядчиком по проектированию и строительству объектов социального назначения, в частности, детских садов и школ. В портфолио застройщика – более трех десятков детских садов, а также лучшие школы города и области. Помимо школы №41 "Атомстройкомплекс" в настоящее время возводит пятиэтажную школу на 1 тысячу 200 мест в Академическом районе, детский сад на улице Ручейной, а также уникальный Губернаторский лицей в Солнечном микрорайоне, которому нет аналогов в Свердловской области.