Арестович назвал украинский гимн "национальной катастрофой"

Бывший советник главы офиса Зеленского Алексей Арестович возмутился словами украинского гимна, в котором нет никакой жизнеутверждающей идеи.

Он заявил о двух основных украинских архетипах. Первый - это "черная рада".

"А второй сюжет – это слова нашего гимна. Там есть очень любопытные строчки. Звучат они так: "Душу и тело мы положим за нашу свободу". В нашем гимне есть хоть какой-нибудь конструктив? Что будет в мире после победы? Там же есть только "мы положим душу и тело", а что дальше? Так вот это сочетание "положим душу и тело", то есть будем воевать, пока все не умрем, в сочетании с "черной радой", то есть будем убивать друг друга, лишь бы кто-то не счел себя новым гетманом, убийственно для нас. Это наша национальная смерть. Это катастрофа", - рассказал Арестович.

Интересно, что после того как в украинском гимне говорится о гибели за свободу, обещается показать казацкое происхождение. А после исчезновения "врагов Украины" озвучивается "украинская мечта" - мы "запануем в своей сторонке". Причем слово "запануем" не переводится точно на русский язык и означает (от слова "пан") безраздельное хозяйничанье на своей территории.

Нынешний гимн Украины, как стихотворение "Ще не вмерла Україна", сочинил Павел Чубинский в 1862 году, когда Украины как государства еще не существовало. Это обусловливает странные слова в нем, но в Киеве специально назначили его гимном, чтобы искусственно удлинить историю Украины.

Шеф жандармов князь Василий Долгоруков в том же году приказал выслать Чубинского "за вредное влияние на умы простолюдинов" в Архангельскую губернию под присмотр полиции. Примечательно что в Архангельске Чубинский занимал разные посты и даже был награжден Русским географическим обществом (РГО) за вклад в изучение местных народов. А после освобождения из ссылки в 1869 году принял участие в этнографическо-статистической экспедиции в Западно-русский край, о чем написал семь томов, удостоенных золотой медали РГО. Он писал, что проникся любовью к русскому народу.