24 Января 2023
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Армия и ВПК Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Атомные объекты на Среднем Урале начнут защищать от дронов

В Свердловской области атомные объекты будут защищены от дронов. Соответствующее постановление подписал глава региона Евгений Куйвашев.

"Во взаимодействии с государственным казенным учреждением "Управление уральского округа войск национальной гвардии РФ" в срок до 3 марта 2023 года определить состав технических средств для оборудования ядерноопасных объектов для обнаружения беспилотных воздушных судов над объектами и на подступах к ним в пределах установленных полетных зон. В соответствии с определенным составом технических средств принять в срок до 22 сентября 2023 года меры по оборудованию этими техническими средствами ядерноопасных объектов", - говорится в документе.

Обращение в постановлении направлено в адрес АО "Уральский электрохимический комбинат", АО "Уральский электромеханический завод", АО "Институт реакторных материалов", Белоярской атомной станции, федерального государственного унитарного предприятия "Комбинат "Электрохимприбор".

Теги: атомный объект, дрон, защита



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