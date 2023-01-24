Зеленский обсуждал с директором ЦРУ покушение на главу ЧВК "Вагнер", - Рогов

Президент Украины Владимир Зеленский обсуждал покушение на основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина с директором Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильямом Бернсом во время визита последнего в Киев. Об этом сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

"Одна из просьб, которая звучала со стороны Зеленского, - убийство главы ЧВК "Вагнер" господина Пригожина, - сказал Рогов ТАСС. - Пригожин эффективен, его убийство более чем логично с учетом информационной составляющей, с учетом того, как они прокачивают свои победы".

"Об этой просьбе знает окружение Зеленского и достаточно большое количество людей - попросить и даже потребовать у американцев убийство Пригожина. Не надо списков, очередных санкций - все это не работает, тем более по отношению к людям, у которых активы не там. Покажете, что самый дерзкий, самый информационно яркий человек должен быть убит", - пояснил Рогов.

Как сообщалось, в середине января Бернс тайно ездил в Киев и провел секретную встречу с Зеленским. По данным Washington Post, глава ЦРУ проинформировал украинского президента о военных планах России на ближайшие недели и месяцы.

20 января координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что США решили квалифицировать ЧВК "Вагнер" как транснациональную преступную организацию и введут против нее новые санкции.