Состояние пациентов, пострадавших в ДТП в Пермском крае, улучшилось

Состояние двух пациентов, пострадавших в результате ДТП в Пермском крае, улучшилось. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе краевого минздрава.

"Оба пациента находятся в удовлетворительном состоянии", - говорится в сообщении.

Напомним, вчера состояние 54-летнего мужчины оценивалось как средней степени тяжести, состояние женщины 47 лет оценивалось как тяжелое.

Всего в медицинской "Газели" находились шесть человек. Пять пациентов и водитель. Трое пациентов и водитель скончались на месте ДТП. Двух пациентов госпитализировали в клинику Губахи и Чусового. По предварительной информации краевого ГУ МВД, водитель большегруза "Вольво" допустил занос полуприцепа на полосу встречного движения, в результате чего произошло столкновение с автомобилем "Газель", в которой находились пассажиры.