24 Января 2023
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Общество Челябинская область
Фото: пресс-служба губернатора Челябинской области

Текслер обсудили с главой челябинского облизбиркома подготовку к выборам

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер обсудил с председателем избирательной комиссии региона Евгением Голицыным подготовку к проведению избирательных кампаний, сообщили Накануне.RU в пресс-службе главы региона.

"Мы понимаем, что 2024 год будет, конечно, насыщен крупными электоральными кампаниями: выборами Президента России, губернатора, депутатов в городской совет Челябинска и др. Поэтому важно обсудить вопросы, связанные с подготовкой, в том числе кадров для избирательной комиссии, потому что появляются цифровые технологии и т.д.", - отметил он.

По мнению губернатора, противники будут использовать электоральные процессы, чтобы дестабилизировать социально-политическую обстановку в стране. "Мы это тоже с вами понимаем, поэтому выборный процесс должен быть организован четко, без сбоев, чтобы никаких сомнений в результатах выборов ни у кого не было", - подчеркнул он.

Евгений Голицын рассказал о задачах на 2023 год. В частности, необходимо сформировать новые составы участковых комиссий, а это почти 2 тысячи 200 комиссий.

Теги: выборы, Алексей Текслер,



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