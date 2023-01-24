Ямальцу грозит пять лет тюрьмы за избиение полицейского

В Тазовском районе возбуждено уголовное дело в отношении жителя села за избиение полицейского, сообщили Накануне.RU в пресс-службе СУ СКР по ЯНАО.

По данным следствия, ночью, 16 января 2023 года, в селе Гыда 20-летний местный житель, находясь в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения, будучи недовольным законными действиями участкового уполномоченного полиции, пресекавшего административное правонарушение, нанес сотруднику полиции несколько ударов в область головы

Теперь мужчину подозревают в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении сотрудника полиции). Наказание за совершение этого преступления предусмотрено вплоть до пяти лет лишения свободы.