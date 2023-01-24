ТАСС: С западными танками на Украину перебросят не менее 300 наемников

ВСУ не смогут самостоятельно обслуживать западные танки, поэтому в случае согласования новых поставок Киеву в зону специальной военной операции прибудут еще не менее 300 иностранных наемников. Об этом заявили ТАСС в силовых ведомствах ДНР.

Собеседник также высказал мнение, что эти танки будут не только находиться под командованием Запада, но и управляться их расчетами.

"Практически нет никаких сомнений в том, что западные танки, если их поставят, будут ремонтироваться западными ремонтными бригадами. Речь о танковом батальоне, а это не только 40-42 танка, но и от 350 до 375 человек личного состава", — сообщил источник в ДНР.

Ранее глава оборонного ведомства Германии Борис Писториус по итогам переговоров на военной базе Рамштайн сообщил, что поддерживающим Украину странам не удалось достичь единой позиции по поставкам танков Киеву.