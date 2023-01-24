Замглавы офиса Зеленского объявил об отставке

Заместитель главы офиса Зеленского Кирилл Тимошенко заявил, что написал заявление об отставке. Он поблагодарил Зеленского за доверие.

О громких кадровых перестановках на днях заявил сам Зеленский. К этому его, скорее всего, принудили США. Об отставке Тимошенко украинские телеграм-каналы писали как о решенном деле еще несколько дней назад. Он не устраивал Вашингтон. Теперь его уход разблокирует поставки украинскому режиму танков, о чем может быть объявлено в самое ближайшее время. Также уход Тимошенко может вызвать отставки ряда губернаторов, связанных с ним.

На место замглавы офиса Зеленского может быть назначен глава военной администрации Киевской области и брат министра иностранных дел Алексей Кулеба, пишет "Страна".

Канал "Резидент" сообщает, что Тимошенко позволят покинуть Украину, а вот его соратников ждут уголовные дела. Уже завтра ожидаются чистки в кабмине, где в отставку отправят министров из его окружения. Сам он готовится уехать в Израиль. Его не тронут, так как он знает слишком много и может это озвучить. В деле о коррупции в Минобороны замешаны слишком многие высокопоставленные лица, которые были в доле, пишет "Легитимный".