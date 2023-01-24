Орлов: Мы не будем строить дорогу через Калиновский лесопарк

Дорогу через Калиновский лесопарк на Эльмаше пока прокладывать не собираются. Об этом в интервью "Четвертому каналу" рассказал глава Екатеринбурга Алексей Орлов. По его словам, множество обращений с просьбой выбрать иные варианты строительства поступают как в администрацию города, так и в его личные соцсети.

"Всегда, безусловно, учитываем мнение населения. Особенно если идет речь об особо охраняемых природных территориях. Действительно, в действующей редакции генерального плана до 2025 года по территории Калининского лесопарка учтен линейный объект — дорога, но хочу заверять жителей, что в ближайших планах и в среднесрочных планах у нас нет намерений этот проект реализовать. Поэтому в редакции того генерального плана, который разрабатывается до 2045 года, мы этот вопрос еще раз очень внимательно рассмотрим и будем искать альтернативные варианты прохождения дороги", — заявил градоначальник.

Напомним, что через Калиновский лесопарк планируется провести дублер пр. Космонавтов. Местные жители выступают против, поскольку уверены, что реализация проекта навредит окружающей среде.