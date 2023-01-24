24 Января 2023
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Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Около 200 тысяч свердловчан не могут выехать из России из-за накопленных долгов

На сегодняшний день в праве выезда за пределы РФ ограничено около 200 тысяч жителей Свердловской области. Об этом Накануне.RU сообщили в региональном ГУФССП России.
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По данным ведомства, 11,5 тысяч из них – это должники по алиментам. Общая сумма задолженности по исполнительным производствам, в рамках которых должники ограничены в праве выезда, составляет порядка 37 млрд рублей.

Всего же за 2022 год 616 тысячам уральцев был запрещен выезд за границу. В 2021 году ограничено в праве выезда было на 33% должников меньше, чем в 2022-м, однако сумма их накопленных задолженностей выросла на 15%.

В ГУФССП России по Свердловской области напомнили, что узнать о наличии ограничения выезда за пределы страны, а также расширенную информацию о принятых судебным приставом мерах можно в сервисе "Ход исполнительного производства" на портале Госуслуг. Сервисы позволят не только узнать об имеющихся задолженностях и ограничениях, но и принять меры по погашению долга. Кроме этого, получить информацию можно по телефону 8 (800) 30-30-0000 при помощи интерактивного голосового помощника.

Теги: долги, приставы, выезд



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