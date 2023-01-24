В ООН заявили, что "Запад на Украине пересек еще не все красные линии"

Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что самые красные линии в конфликте на Украине, вероятно, еще не были пересечены странами Запада.

"Мы посылаем все больше сигналов, что некоторые красные линии были пересечены, но, возможно, самые красные из них еще не были пересечены. И когда имеешь дело с ядерной державой, такой, как Россия, нужно просчитывать все возможности, если есть желание вызывать все большую эскалацию", - заявил Полянский в интервью американской журналистке Ким Иверсен, цитату приводит РИА Новости. Запись интервью опубликована на платформе Rumble.

Полянский отметил, что российская сторона посылает сигнал некоторым столицам на Западе, "чтобы они успокоились и поняли, что передача еще большего количества оружия Украине не изменит итог этой ... военной операции радикальным образом".