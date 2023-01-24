24 Января 2023
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Политика В бывшем СССР Украина
Фото: Time

На Украине запретили чиновникам выезд за границу

На Украине запрещен выезд за рубеж без служебной цели ряду категорий граждан-госслужащих. Указ подписал глава режима Владимир Зеленский.

Невыездными оказались: министры и их заместители, депутаты Рады, руководители центральных органов исполнительной власти и их заместители, глава офиса Зеленского со своими заместителями, глава СБУ с заместителями, все члены нацсовета по телевидению, все работники нацбанка, центризбиркома, секретарь СНБО с заместителями, главы всех госадминистраций и органов власти, прокуроры, судьи. Отдельно запрещен выезд "представителю украинского президента в Крыму", который не был в Крыму ни разу с марта 2014 года.

СБУ поручено проверять решения всех органов власти о выезде граждан за границу.

Зелеский заявил, что за пять дней кабмин должен разработать такой порядок пересечения границы для должностных лиц, чтобы единственным основанием могла быть только служебная командировка.

Накануне Зеленский анонсировал кадровые перестановки во власти. К этому его, скорее всего, принудили США.

Теги: Украина, чиновники, Владимир Зеленский



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