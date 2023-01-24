Россия перенесла председательство Бразилии в БРИКС

Бразилия в 2019 г. обратилась к России с просьбой перенести ее председательство в БРИКС на 2025 г., Москва положительно отреагировала на это предложение.

"В 2019 г. Бразилия официально обратилась к России с просьбой изменить в порядке исключения очередность председательств в БРИКС в связи с планами Бразилиа возглавить "Группу двадцати" в 2024 г.", - сообщили РИА Новости в МИД РФ.

Там добавили, что Бразилия предложила, чтобы "Россия взяла на себя эти функции в 2024 г., а Бразилия – в 2025 г. (вместо 2025 г. и 2024 г. соответственно)".

"Разумеется, мы положительно откликнулись на просьбу бразильских партнеров. Договоренность получила поддержку остальных участников "пятерки" и была закреплена путем обмена дипломатическими нотами", - заключили в МИД.

Ранее стало известно, что Бразилия попросила другие страны объединения рассмотреть возможность переноса ее председательства с 2024 г. на 2025 г., так как в 2024 г. она также председательствует в G20.