Власти Югры застраховали чиновников от несчастных случаев на 83,1 миллиона рублей

Власти Югры заключили контракт на оказание услуг по обязательному государственному страхованию чиновников на 83,1 млн руб. Информация опубликована на сайте госзакупок, передает корреспондент Накануне.RU.

Согласно техническому заданию, страховка действует один год - с 1 января 2023 г. по 31 декабря 2023 г. Чиновников Югры страхуют от травм, полученных в результате взрывов, пожаров, ДТП, нападений, а также профессиональных и хронических заболеваний, которые привели к нетрудоспособности, инвалидности или смерти.

Тендер был разделен по департаментам и службам. Сумма страховки каждого отличается. Так, цена контракта для аппарата губернатора составит 11,8 млн руб. для думы Югры - 6,6 млн руб. Средства выделены из окружного бюджета.

Всего на конкурс поступила одна заявка. Победителем тендера объявлена "Группа страховых компаний "Югория".