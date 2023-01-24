Проект о самозапрете на получение кредитов и займов готовится к внесению в Госдуму

Депутаты готовят к внесению в Госдуму законопроект, который позволит россиянам самостоятельно через портал "Госуслуги" устанавливать себе запрет на получение кредитов и займов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ЦБ РФ.

Предполагается, что такой механизм будет действовать в отношении всех банков, а не только того, в котором у человека открыт счет.

Выставленный на "Госуслугах" самозапрет будет автоматически попадать в бюро кредитных историй. Банки, которые запрашивают информацию о кредитной истории при получении заявки на кредит, смогут увидеть установленные ограничения.

Напомним, широко разрекламированную Центробанком РФ опцию устанавливать самозапрет на онлайн-операции, в том числе кредитование, россияне должны были получить с 1 октября прошлого года. Однако, как выяснили в ходе эксперимента эксперты фонда "За права заемщиков", на самом деле воспользоваться ей клиенты банков не могут. Они попытались установить самозапрет на кредиты в десяти крупнейших финансовых организациях, но там им заявили об отсутствии такой опции.