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Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Сообщник экс-депутата ЕГД, убивший старушку из-за квартиры, не смог выйти на свободу

Синарский районный суд Каменска-Уральского рассмотрел ходатайство адвоката Алексея Худоногова о замене лишения свободы более мягким видом наказания. Мужчина останется в колонии.

Напомним, Худоногов был сообщником экс-депутата Екатеринбургской городской думы Олега Кинева по делу об убийстве пенсионерки Ольги Ледовской из-за квартиры. В частности, Кинев организовал убийство старушки, для совершения которого привлек Худоногова и другого сообщника, заплатив им 100 тысяч рублей.

Преступление было совершено в мае 2015 года. С пенсионеркой расправились в ее же квартире, расчленили труп и частями вывезли за город, бросив в безлюдной болотистой местности.

Олег Кинев процесс облсуд(2015)|Фото: Накануне.RU

В марте 2016 года Худоногов был приговорен Свердловским областным судом к 15 годам в колонии строгого режима, с ограничением свободы на 1,5 года. Недавно его адвокат подал ходатайство о замене неотбытого срока за решеткой на более мягкий вид наказания. Однако в прокуратуре выступили с возражением. Кроме этого, администрация колонии также выразила мнение о нецелесообразности замены наказания.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, в итоге суд вынес решение об отказе в удовлетворении ходатайства. Алексей Худоногов продолжит оставаться в колонии.

Напомним, что сам Олег Кинев по делу об убийстве Ольги Ледовской получил 16 лет "строгача". Сообщнику Худоногова Алексею Гусеву, с которым они убивали пенсионерку, дали 10 лет. Свидетелем по делу проходил "бывший друг" Кинева, экс-мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман*

*Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента в России.

Теги: суд, Худоногов, Кинев, адвокат



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