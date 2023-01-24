Российский теннисист Хачанов вышел в полуфинал Australian Open

Российский теннисист Карен Хачанов вышел в полуфинал Australian Open-2023.

В четвертьфинальном матче Хачанов обыграл американца Себастьяна Корду. Соперник в третьем сете отказался продолжить игру в связи с медицинскими проблемами. К этому моменту Карен вёл со счётом 7:6, 6:3, 3:0.

Для Хачанова это уже второй полуфинал на турнирах Большого шлема. В прошлом году Карен добрался до 1/2 финала на US Open.

В полуфинальной встрече российский спортсмен встретится с победителем пары Стефанос Циципас (Греция) - Иржи Легечка (Чехия).

Ещё один российский теннисист Андрей Рублёв сыграет в 1/4 финала с главным фаворитом турнира сербом Новаком Джоковичем.