Экс-директор "НПО автоматики" Мисюра стал руководителем КРСУ

Андрей Мисюра, занимавший до недавнего времени должность директора АО "Научно-производственное объединение автоматики имени академика Н.А. Семихатова",занял пост руководителя "Корпорации развития Среднего Урала". Информацию об этом Накануне.RU подтвердили в пресс-службе КРСУ.

"Такая информация корректна", - ответили в корпорации на вопрос издания о назначении Мисюры.

Напомним, что Андрей Мисюра возглавлял НПО автоматики с 2016 года, в декабре 2022 года его сменил Михаил Изюмов, работавший ранее в самарском РКЦ "Прогресс".