24 Января 2023
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Фото: пресс-служба Фонда святой Екатерины

Украина ввела санкции против митрополита Екатеринбургского Евгения

Украина ввела санкции в отношении 22 представителей Русской православной церкви. Соответствующий указ подписал президент страны Владимир Зеленский. В список недоброжелателей попал и митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений (Кульберг).

В отношении представителей РПЦ введены: блокировка счетов, экономические и финансовые обязательства, а также запреты на культурный обмен и сотрудничество, кроме того, часть священнослужителей лишены украинских государственных наград. Ограничения введены сроком на 30 лет для шести человек, и на 5 лет - для остальных.

Помимо митрополита Евгения, в санкционный список также вошли: митрополит Будапештский и Венгерский Илларион (Алфеев), замглавы Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе, советник патриарха Московского и всея Руси Кирилла протоиерей Николай Балашов, митрополит Владимирский и Суздальский Тихон (Емельянов), глава Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда, глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Антоний (Севрюк).

Теги: епархия, Кульберг, митрополит Евгений, санкции, РПЦ



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