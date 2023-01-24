Прокуратура просит три года лишения свободы пермской чиновницы из-за гибели женщины от бродячих собак

Прокуратура запросила три года лишения свободы в колонии-поселении для пермской чиновницы Ольги Муравьевой по делу гибели женщины в 2020 году от стаи собак.

Гособвинение считает доказанной ее вину в халатности. Сама начальник отдела городской среды и природопользования из управления экологии и природопользования Муравьева не считает себя ответственной за трагедию.

Как сообщало Накануне.RU, поздно вечером 27 марта 2020 года 58-летняя пострадавшая, возвращаясь из гостей, стала жертвой нападения бездомных собак. Стая псов растерзала ее на улице Клыкова – потерпевшая погибла на месте, отметили следователи. Тело нашли утром 28 марта. Согласно предварительным выводам судебно-медицинской экспертизы, смерть наступила в результате сочетанной травмы тела, полученной при жизни от множественных укусов агрессивных бездомных собак. На пострадавшей "обнаружено 218 укушенных ран, свидетельствующих о поедании ее тела еще при жизни", установила судебно-медицинская экспертиза.

"Регулировать их число должны представители "Пермской городской службы по регулированию численности безнадзорных собак и кошек". Уголовное дело, возбужденное по факту гибели в результате нападения бездомных собак пермячки было передано в центральный аппарат.

СКР провел расследование по признакам халатности, повлекшей по неосторожности смерть человека (ч. 2 ст. 293 УК РФ). Обвинение было предъявлено Ольге Муравьевой (Сацкой).



Приговором Ленинского районного суда Перми от 23 сентября 2021 года чиновница была оправдана за отсутствием состава преступления, с признанием права на реабилитацию. Апелляция Пермского краевого суда 17 февраля 2022 года согласилась с такими выводами. Адвокат Муравьевой объявила, что решение суда вступило в силу. Однако прокуратура Пермского края обратилась в Седьмой кассационный суд общей юрисдикции (Челябинск) – и встретила поддержку. Кассация 16 августа 2022 года отменила оба прежних решения, направила уголовное дело на новое разбирательство.

"Предусмотренный ст. 401.6 УПК РФ годичный срок, в течение которого возможно ухудшение положение оправданной, не истек", – говорится в определении.



Повторные слушания в Ленинском районном суде Перми продолжаются с 7 октября 2022 года. Гособвинитель Наталья Аверьянова открыла 23 января 2023 года прения сторон.



"Вина установлена в полном объеме (…) Удобная позиция – получать муниципальную зарплату, социальные гарантии и ни за что не отвечать" – приводит слова прокурора Аверьяновой РБК-Пермь.



Гособвинение напомнило, что в Перми сложилась критическая ситуация с безнадзорными собаками. В 2018-2019 годы по муниципальному контракту выполнены научные исследования по их определению и учету, даны рекомендации.

