24 Января 2023
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Политика За рубежом
Фото: Reuters/Ints Kalnins

Немецкий концерн Rheinmetall готов отправить Киеву 139 танков Leopard

Немецкий концерн Rheinmetall, если потребуется, готов поставить Украине 139 танков Leopard. Об этом сообщил представитель компании, пишет РИА Новости.

Компания может отправить 29 Leopard 2A4 к апрелю–маю 2023 года, еще 22 таких же танка — к концу 2023 или началу 2024 года.

Кроме того, концерн может отправить Киеву еще 88 танков Leopard 1, но не уточняется, когда.

Ранее глава оборонного ведомства Германии Борис Писториус по итогам переговоров на военной базе Рамштайн сообщил, что поддерживающим Украину странам не удалось достичь единой позиции по поставкам танков Киеву. При этом он не подтвердил предположение о том, что Берлин блокирует поставку своих танков Leopard на Украину или пытается добиться одновременной поставки Вашингтоном танков M1 Abrams.

Теги: Rheinmetall, Киев, танки, Leopard



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