24 Января 2023
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Происшествия Свердловская область Уральский ФО
Фото:Накануне.RU

Уральский фермер получил 6,5 лет "строгача" за покушение на убийство коллеги

Житель Ирбитского района отправится в колонию за покушение на убийство коллеги по работе.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, уралец испытывал к женщине личную неприязнь, поскольку думал, что был уволен по ее инициативе. Злоумышленник работал в сельскохозяйственном кооперативе оператором машинного доения, а потерпевшая – главным зоотехником.

Все началось с того, что рано утром 6 июля прошлого года мужчина позвонил заведующей фермы и попросил выходной, поскольку распивал спиртное. Ему ответили, что он может забирать трудовую книжку. С 6 по 11 июля оператор на работу не выходил. Подумав, что его уволили по просьбе зоотехника, с которой у него были напряженные отношения, он решил ее убить. Однако на самом деле вопрос об увольнении даже не рассматривался.

Днем 11 июля, предварительно выпив, уралец пришел к дому потерпевшей. Когда женщина вышла из дома, он накинулся на нее с ножом. Спастись жертве удалось лишь благодаря активному сопротивлению и своевременно оказанной медицинской помощи.

На суде мужчина заявил, что не хотел убивать. Ирбитский районный суд назначил ему 6,5 лет лишения свободы. Отбывать срок фермер будет в исправительной колонии строгого режима.

Теги: фермер, покушение, суд



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