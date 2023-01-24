Герасимов назвал главные угрозы России после начала СВО

Начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов дал первое интервью после назначения командующим объединенной группировкой войск в зоне СВО. В нем он назвал две угрозы для безопасности России.

"На сегодня такими угрозами стали устремления Североатлантического альянса расшириться за счет Финляндии и Швеции, а также использование Украины в качестве инструмента для ведения гибридной войны против нашей страны", - сообщил Герасимов в интервью "АиФ".

Герасимов добавил, что нашей стране в ходе СВО противостоит практически весь коллективный Запад. По его словам, такого уровня и интенсивности ведения боевых действий современная Россия ещё не знала.

Для нейтрализации угроз высшим руководством страны поставлена задача скорректировать план строительства и развития Вооруженных сил, отметил Герасимов. Его параметры одобрены Верховным главнокомандующим на расширенном заседании коллегии Министерства обороны.

"Основными из них являются создание Московского и Ленинградского военных округов, формирование трех мотострелковых дивизий в составе общевойсковых объединений в Херсонской и Запорожской областях, а также армейского корпуса в Карелии. Основная цель этой работы – обеспечение гарантированной защиты суверенитета и территориальной целостности нашей страны и создание условий для ее поступательного социально-экономического развития", - сказал Герасимов.

Также он подвел итоги частичной мобилизации, заявив, что систему мобилизационной подготовки пришлось исправлять "на ходу", потому что она "оказалась не полностью адаптирована под новые современные экономические отношения".