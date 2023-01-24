24 Января 2023
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Армия и ВПК В России
Фото:Накануне.RU

"Такого уровня и интенсивности военных действий современная Россия еще не знала"

Начальник Генерального штаба ВС РФ, командующий объединенной группировкой войск в зоне СВО Валерий Герасимов рассказал о роли Генштаба в специальной военной операции. По его словам, "такого уровня и интенсивности военных действий современная Россия еще не знала".

"Нашей стране и ее Вооруженным силам сегодня противодействует практически весь коллективный Запад. Для стабилизации обстановки, защиты новых территорий и проведения наступательных действий Генеральному штабу потребовалось ввести в действие планы по проведению частичной мобилизации. Таких мероприятий не было со времен Великой Отечественной войны", - сообщил Герасимов в интервью "АиФ".

Система мобилизационной подготовки в нашей стране оказалась не полностью адаптирована под новые современные экономические отношения, отметил Герасимов, поэтому пришлось всё исправлять на ходу.

"В результате слаженных и профессиональных действий офицеров Генерального штаба во взаимодействии с органами власти субъектов Российской Федерации на военную службу были призваны 300 тыс. граждан, пребывавших в запасе. В настоящее время личный состав Генерального штаба принимает все меры по достижению целей специальной военной операции, поставленных Верховным Главнокомандующим, а также обеспечению военной безопасности нашей страны, исходя из существующих военных угроз", - сказал Герасимов.

Теги: Валерий Герасимов, СВО, командующий



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