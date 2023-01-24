В Челябинской области начала снижаться заболеваемость ОРВИ

В Челябинской области уровень заболеваемости ОРВИ за неделю снизился на 9,5%, сообщили Накануне.RU в региональном управлении Роспотребнадзора.

Снижение заболеваемости отмечается среди взрослого населения и детей в возрасте до 6 лет. Среди школьников уровень заболеваемости вырос на 18%.

В регионе уровень заболеваемости ОРВИ выше эпидемического порога на 22,7% Среди взрослого населения эпидпорог превышен на 65,6%. Среди детского населения уровень заболеваемости ниже эпидемического порога. При этом учебный процесс приостановлен в четырех классах четырех общеобразовательных организаций.