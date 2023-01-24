Суд в Екатеринбурге отправил в СИЗО студентов-египтян, устроивших массовую драку

Ленинский районный суд Екатеринбурга отправил в СИЗО студентов из Египта, устроивших массовую драку в общежитии вуза. Перед судом предстали 10 учащихся УрФУ.

21 января студенты-инженеры из Египта устроили драку, в которой использовали огнетушитель. Парни разбили окна, сломали двери, а требования остановиться игнорировали. Причиной конфликта могло послужить высказывание одного из студентов вуза, который якобы призывал подсудимых возвращаться обратно в свою страну. Также указывается, что жалобы на учащихся поступают еще с сентября.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Ленинского районного суда, троих подсудимых суд оправдал, так как не нашел в их действиях состава преступления. Двоим дали по 12 суток суток ареста. Еще пятеро отделались тремя сутками в СИЗО.

На данный момент в вузе решается вопрос о дальнейшей судьбе студентов.