В ГД подготовили поправки, обязывающие резервировать дату проезда через границу на автомобиле

Глава комитета Госдумы по транспорту Евгений Москвичёв подготовил поправки в закон об автомобильной деятельности, требующие резервировать дату и время проезда автомобилей через границу России. Соответствующий документ появился в базе данных ГД.

Предполагается, что изменения вступят в силу с 1 марта 2023 года. Мера коснется иностранных перевозчиков, граждан РФ, иностранных граждан, лиц без гражданства и других автовладельцев.

Пересечение границы будет осуществляться в зарезервированные дату и время в соответствии с порядком, установленным правительством.

Порядок будет включать перечень документов, требуемых для резервирования, порядок контроля пересечения границы в указанное время, категории средств транспорта, которым будет позволено проезжать пункты контроля вне очереди.

Кабмин также будет должен утвердить требования к обустройству участков дорог у пунктов пропуска, в том числе к площадкам для стоянки, освещению, урнам, бесплатным туалетам.

Согласно документу, эти решения могут применяться до 1 марта 2024 года.