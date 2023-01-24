В Нижнем Тагиле экскаватор проломил крышу пассажирскому автобусу

В Нижнем Тагиле разбираются в обстоятельствах ДТП с участием экскаватора и пассажирского автобуса.

Как сообщили Накануне.RU в УГИБДД по Свердловской области, все случилось вчера днем на улице Быкова: 29-летний водитель экскаватора XCMG при повороте направо не предоставил преимущество и столкнулся с автобусом ГАЗ 322125 под управлением 65-летнего мужчины. В результате пассажир автобуса – 36-летний мужчина – с ушибами был доставлен в больницу. Всего в этот момент в салоне находилось 10 человек.

Водители освидетельствованы на состояние опьянения и оказались трезвы.​ В отношении водителя экскаватора составили административный материал за отсутствие путевого листа. У автобуса оказалась повреждена крыша.

Кроме этого, сотрудниками отделения дорожного надзора Госавтоинспекции были выявлены неудовлетворительные дорожные условия в виде недостатков зимнего содержания, а также износа или разрушения дорожной разметки. Обслуживающей организации выданы рекомендации по их устранению.