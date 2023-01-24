В Нижнем Тагиле экскаватор проломил крышу пассажирскому автобусу

24 Января 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Про взятие Соледара: возможности и риски

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo





Происшествия Свердловская область
Фото: УГИБДД по Свердловской области

В Нижнем Тагиле экскаватор проломил крышу пассажирскому автобусу

В Нижнем Тагиле разбираются в обстоятельствах ДТП с участием экскаватора и пассажирского автобуса.

Как сообщили Накануне.RU в УГИБДД по Свердловской области, все случилось вчера днем на улице Быкова: 29-летний водитель экскаватора XCMG при повороте направо не предоставил преимущество и столкнулся с автобусом ГАЗ 322125 под управлением 65-летнего мужчины. В результате пассажир автобуса – 36-летний мужчина – с ушибами был доставлен в больницу. Всего в этот момент в салоне находилось 10 человек.

ДТП с автобусом и экскаватором в Нижнем Тагиле(2023)|Фото: УГИБДД по Свердловской области

Водители освидетельствованы на состояние опьянения и оказались трезвы.​ В отношении водителя экскаватора составили административный материал за отсутствие путевого листа. У автобуса оказалась повреждена крыша.

ДТП с автобусом и экскаватором в Нижнем Тагиле(2023)|Фото: УГИБДД по Свердловской области

Кроме этого, сотрудниками отделения дорожного надзора Госавтоинспекции были выявлены неудовлетворительные дорожные условия в виде недостатков зимнего содержания, а также износа или разрушения дорожной разметки. Обслуживающей организации выданы рекомендации по их устранению.

Теги: автобус, экскаватор, ГИБДД, Нижний Тагил



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети