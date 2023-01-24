В ДНР сочли, что говорить о наступлении Украины не приходится

24 Января 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Про взятие Соледара: возможности и риски

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo





Политика В России Украина
Фото:

В ДНР сочли, что говорить о наступлении Украины не приходится

В Донецкой Народной Республике полагают, что массированное наступление Вооруженных сил Украины, о чем говорят США, невозможно организовать за счет тех средств, которые Запад намерен предоставить Киеву, даже если будут согласованы поставки танков.

"Даже если мы возьмем суммарно обещанные танки, то максимум получится один танковый батальон по западному штату. В рамках одного поля боя это действительно грозная сила, но на одном участке фронта протяженностью 5-10 км целого батальона не будет. Даже ротой не пойдут, максимум – повзводно, по три-четыре машины. Потому что даже рота – около десятка машин – очень заметна, и станет прекрасной мишенью, по ней начнут стрелять еще на подходе. До рубежа перехода в атаку из этого десятка доедут три-четыре машины, а там их уже накроют противотанковыми ракетными комплексами и вообще всеми доступными средствами", - сообщил ТАСС представитель силовых ведомствах ДНР.

Ранее заминистра иностранных дел Польши Аркадиуш Мулярчик заявил о том, что Германия попадет в международную изоляцию, если не даст согласия на поставки Украине танков Leopard.

Теги: ДНР, Украина, ВСУ, наступление



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети