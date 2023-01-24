В ДНР сочли, что говорить о наступлении Украины не приходится

В Донецкой Народной Республике полагают, что массированное наступление Вооруженных сил Украины, о чем говорят США, невозможно организовать за счет тех средств, которые Запад намерен предоставить Киеву, даже если будут согласованы поставки танков.

"Даже если мы возьмем суммарно обещанные танки, то максимум получится один танковый батальон по западному штату. В рамках одного поля боя это действительно грозная сила, но на одном участке фронта протяженностью 5-10 км целого батальона не будет. Даже ротой не пойдут, максимум – повзводно, по три-четыре машины. Потому что даже рота – около десятка машин – очень заметна, и станет прекрасной мишенью, по ней начнут стрелять еще на подходе. До рубежа перехода в атаку из этого десятка доедут три-четыре машины, а там их уже накроют противотанковыми ракетными комплексами и вообще всеми доступными средствами", - сообщил ТАСС представитель силовых ведомствах ДНР.

Ранее заминистра иностранных дел Польши Аркадиуш Мулярчик заявил о том, что Германия попадет в международную изоляцию, если не даст согласия на поставки Украине танков Leopard.