24 Января 2023
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Политика Украина
Фото: uralfo.gov.ru

Власти Украины конфисковали активы российского бизнесмена Шелкова

На Украине Высший антикоррупционный суд конфисковал активы основного акционера крупнейшего производителя титана в мире "ВСМПО-Ависма" Михаила Шелкова.

Это 100% в уставном капитале ООО "ВСМПО ТИТАН Украина", квартиры в Одессе и Никополе (175,5 кв. м и 68,5 кв. м соответственно), четыре автомобиля Mitsubishi Pajero Sport и один Lexus, следует из сообщения суда.

Также конфискованы стояночное место в Одессе, комплекс и склад рулонов нержавеющей стальной ленты в Никополе, колесный трактор, прицеп, средства на банковских счетах бизнесмена. Отмечается, что он может подать жалобу на решение суда в апелляционную палату в течение пяти дней.

Шелков занимает должность заместителя председателя совета директоров "ВСМПО-Ависма". По итогу 2022 года предприниматель занял пятое место в рейтинге Forbes самых разбогатевших бизнесменов. Его состояние увеличилось на $1,6 млрд и составляет $5,8 млрд. Шелков попал под санкции Украины летом 2022 года.

При этом список возглавляет основной владелец компании-производителя удобрения "Акрон" Вячеслав Кантор. Его состояние, по оценке Forbes, увеличилось на 5,3 млрд долларов, до $13 млрд.

Теги: Шелков, Украина, санкции, бизнесмены



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