В России возник дефицит детских антибиотиков

Из аптек в России пропал детский антибиотик широкого спектра действия "Цефуроксим", который входит в перечень жизненно важных лекарств.

По данным агрегатора "Мегаптека", отражающего наличие лекарств в крупных сетях в режиме реального времени, гранулы этого препарата, которые выпускает швейцарская компания Sandoz под брендом "Зиннат" для приготовления суспензий, отсутствуют в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Самаре, Краснодаре, Волгограде, Ижевске, Ставрополе и в других аптеках крупных городов РФ.

Еще один детский антибиотик – "Цефиксим" также пропал из ряда региональных аптек, но его пока еще можно найти в отдельных точках в зависимости от города.

Отмечается, что низкая представленность "Цефиксима" и "Цефуроксима" в аптеках связана с недостатком препаратов с действующим веществом амоксициллин + клавулановая кислота в целом. Это вызвано ростом заболеваемости россиян и логистическими трудностями поставщиков.

При этом у препаратов есть аналоги, сообщают "Ведомости".

Ранее Росздравнадзор ответил на сообщения об исчезновении детского ибупрофена из аптек