ТЦ не поддержали установку ларьков рядом с молами

Владельцы торговых центров в России попросили Минпромторг выделить субсидии малому и среднему бизнесу на открытие точек в моллах.

Такую инициативу главе ведомства вице-премьеру Денису Мантурову направил Российский совет торговых центров (РСТЦ), который предлагает такую меру в качестве альтернативы размещению торговых палаток и ларьков у входа в крупные ТЦ. Как считают в отрасли, их массовая установка приведет к падению посещаемости моллов на 10–20%.

В РСТЦ выступают за установку ларьков только после согласования. Там считают необходимым организовать контроль за ними и продаваемыми в них товарами. В Минпромторге сообщили, что рассмотрят предложения, при этом отметив, что требования к оформлению таких точек на муниципальных землях определяют местные власти, сообщают "Известия".

Напомним, Мантуров рекомендовал руководителям регионов организовать работу по открытию киосков и других нестационарных объектов для товаров отечественных производителей у входов в торговые центры и магазины. Это необходимо, чтобы создать условия для сбыта продукции российских производителей и фермеров, и дана для реализации выпущенного еще в начале 2021 года распоряжения кабмина России, в котором говорится о мерах обеспечения продовольственной безопасности, стимулировании предпринимательской активности и расширении возможностей сбыта отечественной продукции.