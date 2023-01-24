24 Января 2023
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Политика В России
Фото:Накануне.RU

Сенаторы изучат инициативу депутатов Госдумы РФ о публикации декларации парламентариев без личных данных

Российские сенаторы изучат предложение депутатов Госдумы публиковать декларации парламентариев без личных данных.

Речь идет только об обобщенной информации, сообщил глава комитета Совфеда по регламенту Вячеслав Тимченко.

Ранее комитет Думы по госстроительству одобрил поправку к проекту закона о публичной власти, согласно которой в Сети перестанут публиковать декларации депутатов и сенаторов. Вместо этого будет размещаться только общая информация - сколько деклараций было подано. Эта норма может быть введена с марта 2023 года.

Тимченко заявил, что пока не видел документ. "Когда поступит, изучим и выскажем свою позицию", - сказал он, передает РИА "Новости".

Ранее председатель комитета по госстроительству Павел Крашенинников подтвердил, что депутаты Госдумы и сенаторы Совета Федерации смогут не публиковать свои декларации о доходах уже в этом году. С этого года будет публиковаться лишь обобщенная информация о декларациях парламентариев.

Теги: депутаты, Госдума, декларация



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Ранее 23.01.2023 14:55 Мск В России перестанут публиковать декларации о доходах депутатов и сенаторов


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