КПРФ определилась со списком кандидатов в мэры Москвы

КПРФ определилась с шорт-листом кандидатов в мэры Москвы.

В него попали первый зампред ЦК Юрий Афонин (избирался в Госдуму в федеральной части партийного списка), а также еще два депутата - Вадим Кумин и Денис Парфенов (избирались по московской части партийного списка). Афонина называется вероятным партийным кандидатом "с прицелом" на участие в федеральных выборах 2024 года. Близкий к Администрации президента собеседник издания "Ведомости" заявил, что кандидатура Афонина обсуждается как наиболее вероятная.

Первый зампред ЦК КПРФ не подтвердил, но и не опроверг возможность выдвижения в Москве. Афонина к участию в сложной кампании могут подталкивать и в самой партии: это уменьшит его карьерные перспективы, в том числе возглавить КПРФ.

Как считает политтехнолог Григорий Казанков, Москва не самый электорально благоприятный регион для КПРФ. "Кандидат от КПРФ на выборах, несомненно, привлечет внимание к своей персоне, но будут и риски, что в случае невысокого результата на выборах ему потом долго будут эти результаты припоминать. Поэтому тут палка о двух концах", – сообщил он.

Директор Фонда прогрессивной политики Олег Бондаренко считает, что в столице было бы логичнее выступить имеющему релевантный опыт представителю "московской партии". Он отметил, что ни один из кандидатов в мэры Москвы не пройдет "муниципальный фильтр" (не соберет подписи местных депутатов в пользу своего выдвижения) без поддержки партии власти.