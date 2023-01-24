24 Января 2023
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Политика В России ДНР и ЛНР
Фото: Накануне.RU

В новых регионах России могут снизить пенсионный возраст

Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия - За правду" направили на заключение в кабмин РФ проект закона, которым предлагается установить возраст выхода на пенсию в 60 лет для мужчин и 55 лет для женщин, работающих в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях.
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"До вхождения в состав России пенсионный возраст в ДНР и ЛНР составлял 60 лет для мужчин и 55 лет для женщин, а в Запорожской и Херсонской областях - 60 лет. Получается, что пенсионные условия для наших новых сограждан ухудшились. Такую ситуацию нужно срочно менять. Тем более что нынешние условия жизни на этих территориях гораздо сложнее, чем в других регионах РФ", - сообщил лидер фракции Сергей Миронов.

"Убежден, что необходимо предоставить жителям этих территорий, достигшим возраста 60 (мужчины) и 55 лет (женщины), право на пенсию по старости. Это не только восстановит социальную справедливость, но и создаст дополнительную мотивацию трудиться на этих землях", - отметил депутат.

Поправки могут быть внесены в закон "О страховых пенсиях". Нормы законопроекта предлагается распространить на тех, кто имеет страховой стаж как минимум 15 лет, полученный в период с 18 марта 2014 года при работе в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.

Ранее в Министерстве финансов России предложили передать пенсионные накопления граждан в их собственность. Эта инициатива обсуждалась на стратегической сессии по развитию финансового рынка в кабмине 30 августа. Предложение провести "приватизацию" пенсионных накоплений россиян вошло в совместную презентацию Минфина и Банка России, представленную на совещании министром финансов Антоном Силуановым и председателем регулятора Эльвирой Набиуллиной.

Теги: пенсионный возраст, новые регионы, пенсия



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