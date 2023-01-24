В России утечки персональных данных выросли в 40 раз

Объем утечек персональных данных россиян в 2022 году вырос в 40 раз по сравнению с предыдущим годом.

Как говорится в отчете компании Group-IB, в открытом доступе появилась личная информация примерно 100 млн человек — это две трети граждан страны. Эксперты связывают активизацию хакеров с обострением геополитической ситуации и развязанной в этих условиях кибервойной против России.

Параллельно такие группировки, как Anonymous, IT Army of Ukraine, GhostSec, NB65, активно привлекали к своей деятельности обычных пользователей, чтобы использовать их компьютеры для усиления масштаба атак. Пик "вербовки в хакеры" пришелся на апрель 2022 года, когда на теневых форумах было опубликовано около 10 тыс. соответствующих сообщений.

Одной из наиболее крупных в прошлом году стала утечка в феврале данных пользователей сервиса "Яндекс Еда". Выложенная в публичный доступ база содержала около 50 млн записей, из них 6,8 млн уникальных номеров из России и Казахстана, 206 тыс. — из Белоруссии.

По оценкам специалистов, в текущем году интенсивность атак хакеров возрастет. "Анализ позволяет сделать вывод, что злоумышленники будут разрабатывать новые инструменты и использовать решения, которые сложно распознать и обнаружить", — заявили авторы исследования Group-IB, сообщают "Известия".

Напомним, на днях данные пользователей образовательного сервиса "1С: Урок" оказались в открытом доступе. В компании данную информацию подтвердили.