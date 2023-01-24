Посольство РФ опровергло сообщение о "рассылке" ГРУ писем с взрывчаткой

Статья в издании New York Times, в которой военная разведка России обвиняется в организации рассылок взрывных устройств в Испании в прошлом году, является фантазией.

Об этом сообщило дипломатическое представительство РФ в королевстве в своем пресс-релизе. "Основное резюме статьи-фантазии "Российские агенты подозреваются в управлении правой экстремистской группой для отправки писем со взрывчаткой в Испании "из американской газеты The New York Times сводится к следующему: "Американские и европейские официальные лица ПОЛАГАЮТ, что виновна российская военная разведка", — сказано в сообщении.

Посольство обращает внимание на то, с какой энергией пресса Испании пропагандирует это расследование, хотя оно не содержит ни одного доказательства.

Ранее издание New York Times со ссылкой на источники сообщило, что власти Европы и США подозревают военную разведку России в организации рассылок взрывных устройств в Испании в 2022 году.

Всего в ноябре и декабре прошлого года было выявлено шесть писем с взрывными устройствами внутри. Они в частности, направлялись премьеру страны Педро Санчесу, в посольство США и Украины в Мадриде, а также в министерство обороны. Один сотрудник украинского посольства получил ранения, погибших нет.