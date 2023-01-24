СМИ: Путин проведет встречу с одним из лидеров парламентских партий

В начале февраля текущего года помимо встречи лидеров фракций Госдумы с президентом России Владимиром Путиным готовится личное общение как минимум одного из них с главой государства.

Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией. "В самом начале февраля помимо встречи с главами фракций будет и встреча с (лидером одной из фракций). Так должно быть", - сказал собеседник.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что президент России Владимир Путин пока не планирует встречаться с лидерами думских фракций в начале февраля, таких мероприятий в графике главы государства нет.