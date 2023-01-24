Генпрокуратура: деятельность Фонда Андрея Сахарова - нежелательна в РФ

Генеральная прокуратура России признала нежелательной в России деятельность Фонда Андрея Сахарова.

"По результатам изучения поступивших материалов 23.01.2023 Генеральной прокуратурой Российской Федерации принято решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации деятельности иностранной неправительственной организации The Andrei Sakharov foundation ("Фонд Андрея Сахарова"), США", – сообщает ведомство.

Генпрокуратура считает, что деятельность этой организации "представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности Российской Федерации". Данные об организации направлены в Минюст для внесения в соответствующий перечень.

На сайте организации говорится, что фонд Сахарова стремится сохранить наследие советского физика, одного из создателей первой советской водородной бомбы, лауреата Нобелевской премии мира за 1975 год, диссидента и правозащитника Андрея Сахарова.