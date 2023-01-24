Телеком-притяжение: "Ростелеком" подключил к интернету более 20 000 квартир в новостройках Свердловской области

За 2022 год компания «Ростелеком» подключила к интернету более 20 000 квартир в новостройках Свердловской области, сообщает пресс-служба МРФ "Урал" ПАО "Ростелеком". Провайдер продолжает обеспечивать жителей уральской столицы доступом в Сеть. В жилом комплексе «Притяжение» в Екатеринбурге компания завершает строительство оптических линий связи. Новостройка расположена в современном районе Екатеринбурга – Академическом.

Иван Пичугин, вице-президент, директор Екатеринбургского филиала ПАО «Ростелеком» отмечает: «Екатеринбург сегодня является одним из городов мира с доступным домашним интернетом. Уральская столица заняла 15 место в рейтинге мегаполисов с самой низкой стоимостью этой услуги. Все это благодаря постоянному строительству линий связи, модернизации существующих сетей и в целом высокому уровню интернет-покрытия на Среднем Урале. И эта работа продолжается. До конца 2023 года мы планируем обеспечить качественным и быстрым интернетом еще более 30 000 семей региона».

В ЖК «Притяжение», как и на других жилых объектах, специалисты компании монтируют оптический кабель на этапе строительства. Затем связисты приступают к установке необходимого телекоммуникационного оборудования. Работы ведутся по технологии «оптика в квартиру», которая обеспечивает скорость интернета до 1 Гбит/с и позволяет подключить по одному кабелю сразу несколько цифровых услуг. Уровень мощности оптического сигнала в жилом комплексе с космическим названием проверил Максим Кулеш, преподаватель школы астрономии KantrSkrip.

Максим Кулеш, астроном: «Мой отец 40 лет проработал связистом на железной дороге, но мне это никак не облегчило участие в процессе сварки кабеля и прокладки оптоволокна, непростое это дело! Однако оно очень нужное, в том числе для моей специальности: астрономам-наблюдателям чрезвычайно важно эффективно и быстро передавать большие объемы данных. Современные телескопы за одну ночь наблюдений могут сгенерировать столько информации, сколько трафика потратят жители этого дома за целый год. А ее еще надо анализировать. Как хорошо, что существует интернет: теперь это можно делать почти из любой точки планеты. Как и обучать – сегодня благодаря онлайн-коммуникациям мы не только учим студентов из разных стран, но и приглашаем на интересные мероприятия, например, на экскурсию в Коуровскую обсерваторию».

Благодаря постоянной работе «Ростелекома» по строительству и модернизации сетей связи жители Екатеринбурга могут подключить не только интернет, но и интерактивное телевидение.