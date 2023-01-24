Телеком-притяжение: "Ростелеком" подключил к интернету более 20 000 квартир в новостройках Свердловской области

24 Января 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Про взятие Соледара: возможности и риски

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo





Экономика Свердловская область
Фото: пресс-служба ПАО &quot;Ростелеком&quot;

Телеком-притяжение: "Ростелеком" подключил к интернету более 20 000 квартир в новостройках Свердловской области

За 2022 год компания «Ростелеком» подключила к интернету более 20 000 квартир в новостройках Свердловской области, сообщает пресс-служба МРФ "Урал" ПАО "Ростелеком". Провайдер продолжает обеспечивать жителей уральской столицы доступом в Сеть. В жилом комплексе «Притяжение» в Екатеринбурге компания завершает строительство оптических линий связи. Новостройка расположена в современном районе Екатеринбурга – Академическом.

связисты, щиток связи, коммуникации(2023)|Фото: пресс-служба ПАО "Ростелеком"

Иван Пичугин, вице-президент, директор Екатеринбургского филиала ПАО «Ростелеком» отмечает: «Екатеринбург сегодня является одним из городов мира с доступным домашним интернетом. Уральская столица заняла 15 место в рейтинге мегаполисов с самой низкой стоимостью этой услуги. Все это благодаря постоянному строительству линий связи, модернизации существующих сетей и в целом высокому уровню интернет-покрытия на Среднем Урале. И эта работа продолжается. До конца 2023 года мы планируем обеспечить качественным и быстрым интернетом еще более 30 000 семей региона».

ростелеком, связист, ремонт(2023)|Фото: пресс-служба ПАО "Ростелеком"

В ЖК «Притяжение», как и на других жилых объектах, специалисты компании монтируют оптический кабель на этапе строительства. Затем связисты приступают к установке необходимого телекоммуникационного оборудования. Работы ведутся по технологии «оптика в квартиру», которая обеспечивает скорость интернета до 1 Гбит/с и позволяет подключить по одному кабелю сразу несколько цифровых услуг. Уровень мощности оптического сигнала в жилом комплексе с космическим названием проверил Максим Кулеш, преподаватель школы астрономии KantrSkrip.

ростелеком, связист(2023)|Фото: пресс-служба ПАО "Ростелеком"

Максим Кулеш, астроном: «Мой отец 40 лет проработал связистом на железной дороге, но мне это никак не облегчило участие в процессе сварки кабеля и прокладки оптоволокна, непростое это дело! Однако оно очень нужное, в том числе для моей специальности: астрономам-наблюдателям чрезвычайно важно эффективно и быстро передавать большие объемы данных. Современные телескопы за одну ночь наблюдений могут сгенерировать столько информации, сколько трафика потратят жители этого дома за целый год. А ее еще надо анализировать. Как хорошо, что существует интернет: теперь это можно делать почти из любой точки планеты. Как и обучать – сегодня благодаря онлайн-коммуникациям мы не только учим студентов из разных стран, но и приглашаем на интересные мероприятия, например, на экскурсию в Коуровскую обсерваторию».

Благодаря постоянной работе «Ростелекома» по строительству и модернизации сетей связи жители Екатеринбурга могут подключить не только интернет, но и интерактивное телевидение.

Теги: ростелеком, интернет, новостройки, доступ в интернет, интерактивное телевидение



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети