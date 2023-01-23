Депутату заксобрания Прикамья Удальеву предрекли столичную карьеру

Депутат заксобрания Пермского края, председатель комитета по развитию инфраструктуры Антон Удальев может перейти на работу в правительство Москвы.

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Ожидается, что парламентарий может занять должность заместителя руководителя департамента ЖКХ по вопросам дорожного строительства, пишет "Ъ-Прикамье".

Напомним, Удальев является депутатом заксобрания с сентября 2020 г. До депутатства Антон Удальев исполнял обязанности руководителя управления Федеральной антимонопольной службы в Пермском крае, руководил региональной службы по тарифам (РСТ), а в 2017-20 гг. занимал должность вице-премьера регионального правительства. На этом посту Удальев курировал работу краевых министерств тарифного регулирования и ЖКХ, а также отвечал за работу регионального фонда капремонта и реализацию проекта "Комфортная городская среда".