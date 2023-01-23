В Петербурге отсрочили уничтожение Дома Басевича на 90 дней. Решается вопрос о статусе ОКН

В Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП) Санкт-Петербурга поступила заявка на выявление Дома Басевича в качестве объекта культурного наследия. На принятие решения чиновникам Смольного законом отведено 90 рабочих дней, на время которых любые демонтажные работы на объекте запрещены.

О возможном признании Дома Басевича на Большой Пушкарской объектом культурного наследия в понедельник, 23 января, сообщили активисты движения «Живой город». По информации градозащитников, в Смольном зарегистрирована заявка на выявление здания в качестве ОКН, подписанная историком архитектуры, членом Санкт-Петербургского регионального отделения НК ИКОМОС Александром Кречмером и заместителем председателя Совета по сохранению культурного наследия при правительстве Петербурга, председателем общества защиты памятников «Старый Петербург» Михаилом Мильчиком.

Теперь, согласно действующим нормам, у чиновников из КГИОП есть 90 рабочих дней, чтобы наделить здание статусом объекта культурного наследия, либо ответить на заявку отказом. На этот период, в соответствие с федеральным законом 73 «Об объектах культурного наследия», любые демонтажные работы на объекте запрещены. Как напоминают активисты, за соблюдением этого закона в Северной столице пристально следит Следственный комитет России.

В связи с аналогичными обстоятельствами в этом году уже были пресечены попытки незаконного сноса на Хрустальной улице и Октябрьской набережной. Так, председатель СК РФ Александр Бастрыкин ранее поручил доложить о ситуации с уничтожением исторического здания Научно-Исследовательского центра Ракетных Войск и Артиллерии (НИЦ РВиА). Аналогичный доклад глава Следственного комитета потребовал и по ситуации с домом для служащих Невской писчебумажной фабрики «Братья Варгунины», оказавшимся под угрозой демонтажа.

Стоит отметить, что градозащитники и жители Петербурга вынуждены обращаться за помощью к Александру Бастрыкину в связи с бездействием чиновников Смольного и губернатора Александра Беглова, несмотря на многочисленные обращения, жалобы и просьбы повлиять на ситуацию с сохранением исторического наследия Северной столицы. Напомним, по данным общественников, только в 2022 году Санкт-Петербург лишился не менее 11 объектов, представлявших культурную и архитектурную ценность.