Ефремов попросил заменить оставшийся срок принудительными работами

Осужденный за смертельное ДТП актер Михаил Ефремов попросил заменить оставшийся срок в колонии принудительными работами. Дату рассмотрения ходатайства пока не назначили.

"В суд поступило ходатайство о замене наказания в виде лишения свободы принудительными работами", - сообщили РИА Новости в Алексеевском суде Белгородской области.

Напомним, 8 июня 2020 г. Ефремов на джипе выехал на встречную полосу и врезался в грузовик, водитель которого погиб. Суд приговорил актера к восьми годам колонии. Мосгорсуд снизил наказание до семи с половиной лет. После ДТП в крови Михаила Ефремова, помимо алкоголя, обнаружили также наркотики. Сообщалось, что было возбуждено уголовное дело о сбыте наркотиков, актер был допрошен в качестве свидетеля. Позже стало известно, что дело о наркотиках не расследуется, оно было приостановлено по причине отсутствия подозреваемых.