23 Января 2023
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Политика В России
Фото: Накануне.RU

Медведев призвал отложить межпартийные разногласия ради борьбы против внешнего врага

Зампред Совбеза РФ, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев, выступая на бюро Высшего совета партии "Единая Россия", сообщил о том, что борьба против внешнего врага важнее межпартийных разногласий.

"Борьба против внешнего врага для нас сейчас гораздо важнее, чем межпартийные разногласия. Понятно, что партия всё равно будет отстаивать свою идеологию, воплощать в жизнь свою программу. И корректировать (Народную) программу, как мы и договаривались. Но в том, что касается зарубежной работы, такую линию можно выстраивать в качестве единой линии", - цитирует Медведева пресс-служба "Единой России".

Он призвал все общественные и политические силы объединиться для достижения целей СВО, а после этого – создать условия для дальнейшего развития России, благополучия и безопасности жизни миллионов ее граждан.

Теги: Дмитрий Медведев, враг, борьба



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