23 Января 2023
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Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

К Музею истории Екатеринбурга снова появились вопросы - теперь из-за рассуждений о "колонизации" на Урале

Музей истории Екатеринбурга вновь попал в эпицентр скандала — его научный сотрудник Вячеслав Печняк рассказал о "русской колонизации" Урала.

В интервью речь идет о горнозаводской истории Екатеринбурга.

"Сложно сказать однозначно, была ли русская колонизация насильственной. Понятно, что если мы возьмем Северную Америку, где были самые воинственные индейцы типа ирокезов или апачи, они довольно сильно пострадали от колонизаторов. В плане общей практики у нас, конечно же, все было мягко, никого полностью не истребляли", — заявил он.

Далее в интервью рассказывается, каким образом проходила "колонизация", и о том, что большую часть людей пытались переманить на свою сторону, не поступая радикально.

Термин "колонизация", часто подразумевающий порабощение, не мешает Печняку рассуждать о какой-то "особой толерантности" уральцев, о сосуществовании друг с другом сразу нескольких "самодостаточных и полноценных народов и конфессий". Впрочем, на этом основании Печняк делает выводы уже об отношении к "гендерам", якобы современный Урал тут преподносит какой-то "особый опыт терпимости".

"Колонизаторский" дух наряду с "толерантностью" сочетаются, по мысли Печняка, и с "культурой несогласия" уральцев, этнограф привел пример восстания углежогов на Первоуральских и Ревдинских заводах в 1781 году, когда рабочие пошли против власти из-за повышения норм по производству.

Рассуждения Печняка ожидаемо вызвали резонанс на Урале.

"То есть попили кровушки эти ваши колонизаторы, но всех не перерезали — все верно? Это теперь так насаждается "дружба народов"?" — прокомментировал высказывания телеграм-канал "УралLIVE".

В мэрии Екатеринбурга не стали комментировать Накануне.RU рассуждения Печняка, которые некоторым показались двусмысленными. Ранее на нового директора Музея истории Екатеринбурга Игоря Пушкарева составили протокол о дискредитации ВС РФ, а основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин призывал уволить руководителя учреждения с должности.

Теги: Музей истории Екатеринбурга, колонизатор



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