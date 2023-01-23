В Тюмени за падение на ребенка дерева будут судить начальника отдела озеленения "ЛесПаркХоз"

В Тюмени прокуратура направила в суд уголовное дело о падении дерева на женщину с ребенком, сообщили Накануне.RU в пресс-службе надзорного ведомства.

Инцидент произошел в июле 2022 года во время прогулки у дома 49 по улице Ватутина. Из-за падения дерева девочка получила раны, ушибы, ссадины тела и головы. Также упавшим деревом сломан электросамокат, на котором она каталась. В Областной клинической больнице №2 ребенку оказана медицинская помощь.

В пользу ребенка с организации "ЛесПаркХоз" ранее взыскали 329 тыс. руб.

Кроме того, в отношении начальника отдела озеленения "ЛесПаркХоз" было возбуждено дело по статье "Выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей".

По версии следствия, в период с марта по июль 2022 года обвиняемый не обеспечил надлежащее выполнение работ, обеспечивающих безопасность жизни и здоровья граждан и предотвращение падения зеленых насаждений. Материалы уголовного дела направлены в Центральный районный судТюмени для рассмотрения по существу.



